السديس لرجال الدفاع المدني: ما تقومون به في بيت الله الحرام شرفٌ عظيم وواجب جليل

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، برجال الإدارة العامة للدفاع المدني بالحرم المكي.
وأكد على أن الجهودَ التي يقوم بها رجال الدفاع المدني في المحافظة على سلامة مرتادي المسجد الحرام، شرفٌ عظيم يتمنّاه جميع المسلمين في العالم.
موصيًا منسوبي الرئاسة والجهات العاملة في المسجد الحرام والمصلّين والعمار، بالتعاون معهم للحفاظ على أعلى مستويات السلامة.
ودعا اللهَ عزّ وجلّ أن يجزيَهم خيرَ الجزاء، وأن يشدُدَ على أيديهم في أداء واجباتهم في بيت الله الحرام.