البنك المركزي السعودي يصدر التقرير السنوي الثاني لقطاع شركات التمويل 2021م

أصدر البنك المركزي السعودي التقرير السنوي الثاني عن أداء قطاع التمويل في المملكة، الذي يُبرز تطورات ونتائج القطاع خلال عام 2021م، إضافة إلى نتائجه المالية، وتأتي هذه الخطوة كجزء من التزام البنك المركزي بتوفير معلومات دقيقة وحديثة عن أداء قطاع شركات التمويل في المملكة.