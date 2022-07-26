مدينة مندمجة في الطبيعة.. لماذا تُعد "ذا لاين" ثورة في الحياة الحضرية؟

بخطى ثابتة، وبعد نحو عام ونصف من إطلاق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الفكرة والرؤية الأولية لمدينة "ذا لاين"، إحدى المدن الثلاث إلى جانب مدينتَي "أوكساجون" و"تروجينا"، الجاري إنشاؤها حالياً في مشروع نيوم، وفي مرحلة جديدة من مراحل بناء مدينة "ذا لاين" المبهرة، أعلن ولي العهد أمس تصاميم المدينة، التي تعد بحق ثورة في الحياة الحضرية، نظراً للنموذج المعماري غير المسبوق الذي ستشيد عليه، وأسلوب الحياة المبتكر الذي ستتيحه لتسعة ملايين إنسان سيعيشون فيها.
وتمثل مدينة "ذا لاين" ثورة في الحياة الحضرية؛ لأنها ستحظى بمجموعة من المزايا المتفردة، التي تجعل من الإنسان المحور الأساسي للمدينة، فمن ناحية المكان الذي سيحتضن "ذا لاين"، فإن عرضها يبلغ 200 متر، لكنها تمتد على طول 170 كيلو متراً، وترتفع عن سطح البحر 500 متر، ورغم كبر رقعة "ذا لاين"، فإنها ستُبنى على مساحة لا تتجاوز 34 كيلو متراً مربعاً فحسب، ومساحة البناء المحدود تلك ستحقق عدة مزايا هي: التقليل من تمدد البنية التحتية للمدينة، وتعزيز كفاءتها واستدامتها في المستقبل، وإتاحة وصول جميع سكانها إلى جميع المرافق والخدمات في غضون خمس دقائق.
ومن ناحية التصميم العمراني، فـ"ذا لاين" تقدم نهجاً جديداً في التصميم يقوم على توزيع وبناء مكونات المدينة على شكل طبقات عمودية، يتيح لسكانها إمكانية التحرك في الاتجاهات الثلاثة إلى الأعلى، وإلى الأسفل، وأفقياً في كل جانب، ويسهل هذا التصميم الطبقي للبناء عملية التنقل بين مواقع الاحتياجات اليومية، من أماكن عمل، ومدارس، وحدائق، ومنازل في غضون خمس دقائق، لاسيما أن "ذا لاين" ستكون خالية من الشوارع والسيارات أيضاً، ويحقق هذا التصميم ميزة أخرى هي المحافظة على 95 في المئة من أراضي نيوم طبيعة محمية لن تمس.
وتقود الإشارة إلى الطبيعة، استعراض المزايا البيئية المتفردة للمدينة، فـ"ذا لاين" ستعتمد على الطاقة المتجددة في توفير كل احتياجاتها من الطاقة شاملة كل القطاعات بما في ذلك الصناعات، وسيؤدي ذلك إلى خلوها تماماً من الانبعاثات الكربونية، مما يجعلها أفضل بيئة للمحافظة على صحة الإنسان، وسيتيح المناخ المثالي للمدينة على مدار العام للسكان الاستمتاع بالطبيعة عند التنقل سيراً على الأقدام، كما أن تكامل الطبيعة مع المساحات المفتوحة في كل أنحائها سيتيح الهواء النقي بصفة دائمة لكل سكانها، إضافة إلى أن جانبَي المدينة الخارجيين سيغطيان بمرايا عاكسة تمنح "ذا لاين" طابعاً رائعاً، وتسمح لتفاصيلها بالاندماج مع الطبيعة، ومحصلة لكل هذه المزايا الفريدة، وكما قال ولي العهد، فإن "ذا لاين تحقق مثالية العيش وتعالج التحديات الملحة التي تواجه البشرية".