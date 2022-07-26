مدينة مندمجة في الطبيعة.. لماذا تُعد "ذا لاين" ثورة في الحياة الحضرية؟

وتقود الإشارة إلى الطبيعة، استعراض المزايا البيئية المتفردة للمدينة، فـ"ذا لاين" ستعتمد على الطاقة المتجددة في توفير كل احتياجاتها من الطاقة شاملة كل القطاعات بما في ذلك الصناعات، وسيؤدي ذلك إلى خلوها تماماً من الانبعاثات الكربونية، مما يجعلها أفضل بيئة للمحافظة على صحة الإنسان، وسيتيح المناخ المثالي للمدينة على مدار العام للسكان الاستمتاع بالطبيعة عند التنقل سيراً على الأقدام، كما أن تكامل الطبيعة مع المساحات المفتوحة في كل أنحائها سيتيح الهواء النقي بصفة دائمة لكل سكانها، إضافة إلى أن جانبَي المدينة الخارجيين سيغطيان بمرايا عاكسة تمنح "ذا لاين" طابعاً رائعاً، وتسمح لتفاصيلها بالاندماج مع الطبيعة، ومحصلة لكل هذه المزايا الفريدة، وكما قال ولي العهد، فإن "ذا لاين تحقق مثالية العيش وتعالج التحديات الملحة التي تواجه البشرية".