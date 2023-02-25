استشاري يحدد 7 نصائح للطلبة المصابين بـ"السكري" خلال الامتحانات

وقال "الأغا": إن تلك النصائح تتضمن تجنب التوتر والقلق سواء خلال مراجعة المنهج استعدادًا لأداء الاختبار أو أثناء تقديم الامتحان على طاولة المدرسة، منبهًا من أن التوتر يؤدي إلى عدم استقرار نسبة سكر الدم، وهذا الأمر قد يجعل الطالب أو الطالبة في حالة عدم الشعور بالراحة أو فقدان التركيز.