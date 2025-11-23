رصد نادر: النسر أبيض الذيل يظهر في المملكة بعد غياب 20 عامًا

ومنذ عام 2021، أجرت المحمية ست دراسات موسمية للتنوع الحيوي، بمشاركة خبراء من داخل المملكة وخمس دول أخرى، سجلت حتى الآن 247 نوعًا من الطيور، منها سبعة امتدادات جديدة على المستوى العالمي، وهو ما يمثل 49% من أنواع الطيور المرصودة في المملكة، وتستمر هذه النسبة في الارتفاع.