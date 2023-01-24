"الكريديس": عقوبة المتسول تختلف إذا كان فردًا أو ضمن مجموعات

وأضاف عبر قناة "روتانا الخليجية" بأن العقوبة تختلف إذا كان التسول فرديًّا أو ضمن مجموعة، ‏فإذا كانت المتسول فردًا تصل العقوبة إلى السجن ستة أشهر كحد أقصى، أو غرامة 50.000 ريال، أو بكلتا العقوبتين معًا. ‏وفي حال كان امتهان التسول ضمن جماعة ‏فيعاقب بغرامة مالية 100.000 ريال، أو السجن لمدة عام، أو بكلتا العقوبتين معًا. ‏