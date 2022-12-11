الميزانية تؤكد نجاح سياستنا الاقتصادية.. "اليامي" يقترح إعفاء السلع الأساسية من ضريبة القيمة المضافة

ويتوقف "اليامي" أمام أول مظاهر الاتصال الجماهيري، ويقول: "في شأن الاتصال أعجبني إصدار اسمه "نسخة المواطن" خاص بالميزانية ويتحدث بلغة مبسطة نسبيًا، ليعرف الناس أهم ما تجب معرفته عن أداء حكومتهم في هذا المجال، وليشاركوا التطلعات والتحديات والأهداف، والإصدار ضم في محتوياته تسعة أجزاء هي: المواطن أولًا، المملكة في المؤشرات الدولية، الإنفاق الاستراتيجي في المملكة على المدى المتوسط، أبرز توجهات ميزانية 2023، ميزانية 2023 في أرقام، أهم مستهدفات الميزانية على المدى المتوسط، أهم التحديات والمخاطر المالية والاقتصادية، منجزات ومستهدفات الجهات الحكومية، ومصطلحات مالية واقتصادية".