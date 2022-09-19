تعرَّف على أبرز مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأجهزة والمستلزمات الطبية

حدّدت هيئة الغذاء والدواء الأسس الواجب الالتزام بها لمقدّمي الرعاية الصحية والمنشآت وفق اللائحة التنفيذية الخاصة بنظام الأجهزة والمستلزمات الطبية المقدمة من الهيئة.
وأوضحت الهيئة أنه يجب على المنشآت ومقدمي الرعاية الصحية الالتزام بإبلاغ الهيئة عن الأجهزة والمستلزمات الطبية المخالفة لأحكام ومتطلبات النظام ولائحته، بما في ذلك الأجهزة والمستلزمات الطبية المغشوشة وغير المسجلة أو حاصلة على إذن تسويق.
وأضافت في إنفوجراف على حسابها بتويتر، أن المنشآت ملزمة بتوفير المعلومات عن الأجهزة والمستلزمات الطبية المخالفة التي تشمل بيانات التوريد والبيع والكماليات واسم مَن صرف أو بيع له وبيانات التواصل معه، وتزويد الهيئة بالخطة التصحيحية للجهاز أو المستلزم الطبي.