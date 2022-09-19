تعرَّف على أبرز مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأجهزة والمستلزمات الطبية

وأضافت في إنفوجراف على حسابها بتويتر، أن المنشآت ملزمة بتوفير المعلومات عن الأجهزة والمستلزمات الطبية المخالفة التي تشمل بيانات التوريد والبيع والكماليات واسم مَن صرف أو بيع له وبيانات التواصل معه، وتزويد الهيئة بالخطة التصحيحية للجهاز أو المستلزم الطبي.