مختص يطالب بتحديد السرعة المرورية داخل النطاق العمراني عند 50 كم في الساعة

ناشد خبير السلامة المدرسية، أحمد الشهري، الجهات المختصة بحذر السرعة في حركة السير لكافة المركبات في فترتي الحضور والانصراف الدراسية عند سرعة 50كم/س داخل النطاق العمراني .
وأفاد خلال حديث اختص به "سبق" أن تحديد وحذر سرعة كافة المركبات، وخاصة حافلات الطلاب والطالبات والمعلمات عند 50كم/س داخل النطاق العمراني في فترتي الحضور والانصراف الدراسية سيخلق بيئة مرورية شاملة عالية الأمان خاصة لأبنائنا وبناتنا ومعلماتنا.
وأوضح "الشهري" أن ذلك الحذر الهادف سيحقق إنسيابيةً ومرونةً ملموسة نتيجةً للتدفق المتوازن في حركة السير، تنتفي معه حدة الاختناقات والازدحامات المرورية الناتجة عن سرعة الانتقال المسبب لكثافة التدفق وزيادة التراكم وزيادة الفاقد الزمني للجميع.