"وكالة المسجد النبوي" تعلن اشتراطات تقديم خدمات إفطار الصائمين في رمضان

أعلنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، اشتراطات تقديم خدمات إفطار الصائمين بالمسجد النبوي، وذلك ضمن استعداداتها لشهر رمضان المبارك لهذا العام 1444هـ.
وفي التفاصيل، أفادت الوكالة بأن شروط استقبال طلبات تقديم خدمات إفطار الصائمين، تتضمن: التراخيص والسجلات التجارية سارية المفعول "لمتعهدي الإعاشة بالحج والعمرة"، ومساحة المنشأة بالمرافق التابعة لا تقل عن 600م، ووجود نظام تحليل مراقبة النقاط الحرجة ( HACCp )، بالإضافة إلى ترخيص ثلاث مركبات نقل للوجبات المبردة كحد أدنى مزودة بأربع عربات من الإستانلس ستيل لكل مركبة، وتوفر الخبرة في المجال دون ملاحظات مرتبطة تؤثر على جودة المنتج والخدمة.
وأكدت الوكالة في اشتراطاتها على توفير مراكز تبريد مختصة لا تقل مساحتها عن 45 م للتخزين قبل وبعد التعبئة، وتوفير مواقع مخصصة ومجهزة للتعبئة والتغليف لا تقل مساحتها عن 65م، بالإضافة إلى وجود مقر تجهيز الوجبات في المدينة المنورة.