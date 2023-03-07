"وكالة المسجد النبوي" تعلن اشتراطات تقديم خدمات إفطار الصائمين في رمضان

وفي التفاصيل، أفادت الوكالة بأن شروط استقبال طلبات تقديم خدمات إفطار الصائمين، تتضمن: التراخيص والسجلات التجارية سارية المفعول "لمتعهدي الإعاشة بالحج والعمرة"، ومساحة المنشأة بالمرافق التابعة لا تقل عن 600م، ووجود نظام تحليل مراقبة النقاط الحرجة ( HACCp )، بالإضافة إلى ترخيص ثلاث مركبات نقل للوجبات المبردة كحد أدنى مزودة بأربع عربات من الإستانلس ستيل لكل مركبة، وتوفر الخبرة في المجال دون ملاحظات مرتبطة تؤثر على جودة المنتج والخدمة.