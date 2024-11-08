حتى أنت يا بروتس! .. تمثال قيصر وحكاية طعنة الصديق بمرايا العُلا

تجولت "سبق" في معرض "روائع متحف نابولي الوطني للآثار" الذي افتتح مساء أمس في قاعة "مرايا" بالعُلا، ضمن فعاليات مهرجان الممالك القديمة، ويُعدّ سابقة من نوعها، حيث يجمع قطعاً أثرية نادرة من الحضارة الرومانية يعود تاريخها إلى ما بين القرن الأول والثاني قبل الميلاد، تنقل وتعرض لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط.