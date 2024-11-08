حتى أنت يا بروتس! .. تمثال قيصر وحكاية طعنة الصديق بمرايا العُلا

تجولت "سبق" في معرض "روائع متحف نابولي الوطني للآثار" الذي افتتح مساء أمس في قاعة "مرايا" بالعُلا، ضمن فعاليات مهرجان الممالك القديمة، ويُعدّ سابقة من نوعها، حيث يجمع قطعاً أثرية نادرة من الحضارة الرومانية يعود تاريخها إلى ما بين القرن الأول والثاني قبل الميلاد، تنقل وتعرض لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط.
ومن أبرز القطع في المعرض تمثال كبير لرأس يوليوس قيصر، الإمبراطور الروماني الشهير، الذي يُعرف أيضاً بعبارته التاريخية "حتى أنت يا بروتس"؟ التي نطق بها لحظة تعرضه للطعن من قِبل مجموعة من المتآمرين، بينهم صديقه المقرب بروتس، في مشهد درامي جسّد خيانة صادمة تركت أثرها العميق في تاريخ روما، وتعتبر هذه العبارة رمزاً للحظات الخيانة في التاريخ.
كما يُنسب إلى يوليوس قيصر الفضل في تأسيس التقويم اليوناني، الذي يمثل الأساس للتقويم الميلادي الحالي، وهو من الإنجازات التي خلَّدته في التاريخ إلى جانب قيادته العسكرية وتأثيره في الحضارة الرومانية.
ويضم المعرض قطعاً أخرى متنوعة تجسد جوانب مختلفة من الحضارة الرومانية، منها تمثال لرأس هادريان وتمثال لرأس ماركوس أوريليوس، ومن ضمنها تمثال صغير للإسكندر الأكبر ممتطياً جواده، وآخر له وهو في شبابه مرتدياً درعاً، بالإضافة إلى تمثال لفيل مزين لأغراض المعركة.
إلى جانب ذلك، يعرض المعرض مجموعة من خوذات ودروع المحاربين الرومان التي يعود تاريخها الى ما قبل 2500 عام، مما يمنح الزوار تجربة غنية لاستكشاف جوانب حياة وأسلحة الرومان في تلك الحقبة.
ويأتي هذا المعرض كجزء من مهرجان الممالك القديمة، الذي يستمر حتى 14 ديسمبر، حيث يهدف إلى تعزيز التبادل الثقافي والتاريخي من خلال عرض تحف تروي قصصاً العصور القديمة.