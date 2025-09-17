وزير الشؤون الإسلامية يبدأ اليوم زيارة تفقدية لقطاعات الوزارة في منطقة المدينة المنورة

يبدأ معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ –حفظه الله–، اليوم الأربعاء 25 / 3 / 1447هـ، زيارة تفقدية لقطاعات الوزارة في منطقة المدينة المنورة، للاطلاع على احتياجاتها وتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين.
ويتضمن برنامج الزيارة لقاء المسؤولين والعاملين بفرع الوزارة، وتدشين عدد من المشروعات، إلى جانب برامج ومبادرات دعوية وتنموية، إضافةً إلى جولات ميدانية على عدد من المساجد والجوامع.
كما سيزور معاليه مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، حيث يلتقي مسؤولي المجمع ومنسوبيه، ويفتتح المشروعات التطويرية والتقنية الجديدة، ويقف على خطوط الإنتاج الحديثة.
وتأتي هذه الزيارة في إطار التوجيهات السامية لأصحاب المعالي للوقوف على القطاعات الحكومية التابعة لهم، والارتقاء بالخدمات، ومتابعة الأداء الميداني، انسجاماً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.