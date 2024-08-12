الغرامة تصل لـ 20 ألف ريال.. "الأمن والحماية" تضبط مقيمَين لقطعهما الأشجار في تبوك

ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية، مقيمَين مخالفَين لنظام البيئة من الجنسية السودانية؛ لقطعهما الأشجار دون ترخيص بمنطقة تبوك.
وأوضحت القوات أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة، مؤكدةً أن عقوبة قطع الأشجار من أراضي الغطاء النباتي أو اقتلاعها أو نقلها أو جرفها أو الاتجار بها دون ترخيص غرامتها تصل إلى (20,000) ريال لكل شجرة.
وحثت على الإبلاغ عن أيّ حالاتٍ تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية من خلال الاتصال على الأرقام: (911) بمناطق مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.