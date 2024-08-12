الغرامة تصل لـ 20 ألف ريال.. "الأمن والحماية" تضبط مقيمَين لقطعهما الأشجار في تبوك

وأوضحت القوات أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة، مؤكدةً أن عقوبة قطع الأشجار من أراضي الغطاء النباتي أو اقتلاعها أو نقلها أو جرفها أو الاتجار بها دون ترخيص غرامتها تصل إلى (20,000) ريال لكل شجرة.