"رابطة الهواة" يعتمد انطلاق الموسم القادم في الأول من أغسطس

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد أمس عن طريق الاتصال المرئي، وتم خلاله تعيين عالية الرشيد عضو مجلس إدارة وممثل للاتحاد السعودي لكرة القدم, وتشكيل لجنة وضع الإستراتيجيات والمعايير الخاصة بانطلاق دوري السيدات الموسم القادم برئاسة نائب رئيس الرابطة مرعي العواجي، وعضوية كل من عالية الرشيد وأحمد السهلي، وكذلك اعتماد قرار تشكيل لجنة الانتخابات للروابط الفرعية برئاسة الأمين العام للرابطة جميل فلاتة.