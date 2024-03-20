"جَنتينْ" وقَصصٌ قرآني مليءٌ بالبلاغة تُحاكي واقعنا.. "شكرٌ وبطرْ"

وتناول الباحث الشرعي فوائد أخرى، كحديثه عن عاقبة بطر النعمة وعدم شكرها الذي يؤدي بها إلى الزوال "وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَداً". وفي المقابل، قال: أهمية الشكر وأنه سبب نماء النعم ودوامها، وهو خُلق الرسل والأنبياء والصالحين وفي وصف إبراهيم الخليل - عليه السلام- "إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتاً لِلَّهِ حَنِيفاً وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ * شَاكِراً لَأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ " النحل: 120، 121، وفي الحديث الصحيح عن مسلم في صحيحه "إنّ اللَّهَ لَيَرْضَى عَنْ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الْأَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا، أو يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا".