"رئيس هيئة الترفيه" يطلق برنامجاً ضخماً للاحتفالات باليوم الوطني

وتشارك القوات البحرية الملكية السعودية، بمسيرة وطنية تضم عربات عسكرية وفريق درّاجين واستعراض خيّالة، إضافة إلى استعراض بحري بالقطع البحرية الحديثة، إضافة إلى استعراض زوارق مجموعة الأمن البحرية الخاصة، استعراض جوي بالطائرات العامودية، فيما تشارك وزارة الداخلية في احتفالات اليوم الوطني بمشاركة نوعية تصنع تجربة ثرية للزوار تحت عنوان (فعاليات عز الوطن)، ستضم مسرحاً افتراضياً للعمليات بمشاركة نخبة من منسوبي القطاعات الأمنية، وعروضاً موسيقية حية تقدمها الفرقة الموسيقية العسكرية للوزارة، إضافة إلى أجنحة ترفيهية متنوعة لكافة الفئات العمرية، تمزج بين المتعة والفائدة.