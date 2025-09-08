أمانة الرياض: تراخيص فورية ورقابة ذكية لحماية المستهلك والكشف عن أبرز المخالفات الغذائية

وفي جانب الرقابة، شددت الأمانة على أن منظومة التفتيش الميداني تمثل خط الدفاع الأول لحماية المستهلك، وتشمل التحقق من سلامة الأغذية قبل وصولها، متابعة أماكن الإعداد والتصنيع، الإشراف على النقل والتوزيع، والرقابة المباشرة على العاملين. وأكدت أنها اعتمدت نظامًا ذكيًا لتوزيع المهام وجدولة الجولات الميدانية وتوثيق نتائجها بشكل لحظي، ما يعزز الكفاءة والشفافية.