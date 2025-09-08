أمانة الرياض: تراخيص فورية ورقابة ذكية لحماية المستهلك والكشف عن أبرز المخالفات الغذائية

شهدت العاصمة الرياض انطلاق فعاليات المؤتمر السعودي الدولي للإعاشة والتموين 2025م، خلال الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر الجاري، بمشاركة أمانة منطقة الرياض التي استعرضت منظومة التراخيص البلدية والشهادات الصحية، باعتبارها أحد ركائز حماية الصحة العامة وضمان سلامة الغذاء.
وأوضحت الأمانة أن الرخص الفورية تُصدر مباشرة عبر منصة بلدي للأنشطة منخفضة الخطورة مثل البوفيهات وبعض أنشطة البيع بالتجزئة، وذلك بهدف دعم المستثمرين ورواد الأعمال. أما الأنشطة عالية الخطورة مثل المطاعم والمصانع فتخضع لمراجعات دقيقة قبل إصدار التراخيص لضمان مطابقتها للاشتراطات الصحية والفنية.
كما استعرضت الأمانة دور الشهادة الصحية الممنوحة للعاملين في المنشآت الغذائية وقطاعات الصحة العامة، مؤكدة أنها تهدف إلى التأكد من خلو العاملين من الأمراض المعدية والتحقق من التزامهم بالمعايير الصحية، إلى جانب تعزيز برامج التثقيف الصحي في مجالات متعددة مثل سلامة الأغذية، الحلاقة، مغاسل الملابس، والتزيين النسائي.
وفي جانب الرقابة، شددت الأمانة على أن منظومة التفتيش الميداني تمثل خط الدفاع الأول لحماية المستهلك، وتشمل التحقق من سلامة الأغذية قبل وصولها، متابعة أماكن الإعداد والتصنيع، الإشراف على النقل والتوزيع، والرقابة المباشرة على العاملين. وأكدت أنها اعتمدت نظامًا ذكيًا لتوزيع المهام وجدولة الجولات الميدانية وتوثيق نتائجها بشكل لحظي، ما يعزز الكفاءة والشفافية.
كما كشفت الأمانة أبرز المخالفات المتكررة التي ترصدها الفرق الميدانية، ومنها: سوء حفظ وتخزين المواد الغذائية، عدم توفر أدوات القياس والكشف على الزيوت، تشغيل عمالة دون شهادات صحية، ضعف بيانات البطاقات الغذائية، إضافة إلى مخالفات النظافة والصيانة.
وشددت أمانة الرياض على أن الهدف من عرض هذه المخالفات ليس فرض العقوبات فقط، بل رفع مستوى الوعي والالتزام بمعايير السلامة، بما يسهم في بناء منظومة غذائية آمنة ومستدامة تواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.