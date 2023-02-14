الدكتور أبومعطي: منظم المياه يسعى من خلال حصوله على الآيزو "9001 ISO" إلى تطبيق أفضل الممارسات والمعايير الإدارية المتّبعة محلياً ودولياً لرفع كفاءة الأعمال وجودة المخرجات

أوضح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للشؤون التنظيمية المشرف العام على الجهاز التنفيذي لمنظم المياه الدكتور، فهد بن سعد أبومعطي أن المنظم يسعى من خلال حصوله على الآيزو "9001 ISO" إلى تطبيق أفضل الممارسات والمعايير الإدارية المتّبعة محلياً ودولياً، لرفع كفاءة الأعمال وجودة المخرجات، مشيراً إلى أن نظام إدارة الجودة في هذه الشهادة؛ يقوم على تأكيد تلبية احتياجات المستفيد بفعالية، ومراقبة مستوى الجودة وإدارة العمليات، وتطوير آلية الأعمال بشكل مستمر.