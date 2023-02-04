بداية من اليوم.. معرض ملتقى طويق للنحت يستقبل زوّاره

ويضم معرض ملتقى طويق، الأعمال النهائية للفنانين المشاركين في الملتقى، وتشمل كل من الأعمال: "تدفق الرياح" لـ أغنسا بيتروفا ، "الشمس والقمر" لـــ ألكسندر فوفخادزي ، "تناغم" لـ وفاء القنيبط، "بوابة النور" لـ آنا ماريا نيقارا، "الديمومة" لـ أزهار سعيد، "اتصال" لـ بيرثا شورتيس، "صعود" لـ داميان كوميل، "نقطة لقاء" لـ فهد الجبرين، "موج الروح" لـ إكرام القباج، "كثبان" لـ خافيير الفاريز، "تفاهـم" لـ خوسيه كارلوس كابيلو ميلان، "الثقة في الانسجام" لـ ليودميلا ميسكو، "تموج المحيط" لـ ليليا بوبورنيكوفا، "النافذة المغلقة" لـ مارينو دي بروسبيرو، "ارتقاء" لـ محمد الصياد، "عين الرياض" لـ محمد الفارس، "تمكين" لـ محمد الثقفي، "وجود" لـ نيلهان سيسالان، "رؤية" لـ نهى الشريف، "الانسجام في التنوع" لـ كيان سيهوا، "لنُزهر معًا" لـ رجاء الشافعي، "حجارة المطر" لـ روب جود، "الانسجام" لـ رولاند هوفت، "توازن الانسجام" لـ ساشو سازدوفسكي، "بدأت أرى النور" لـ ستيفان إسترباور، "انتشار" لـ سيلفان بات، "باب الماء" لـ تاتسومي ساكاي، "نقاط مستمرة" لـ طلال الطخيس، "طاقة ماء" لـ فاسيليسا تشوغونوفا، "عندما تمطر" لـ يانيك روبرت.