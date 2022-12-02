بين هيكل امرأة و"اللوفر".. احتفال بـ20 عاماً على "شراكة السعودية وفرنسا الأثرية"

ومن بين القطع الأثرية المهمة التي اكتشفتها فرق الآثار السعودية الفرنسية في العلا، رأس مصنوع من حجر الصوان تم العثور علية في أحد المدافن، ويعود تاريخه إلى العصر الحجري الحديث، واكتشفت الفرق أيضاً هيكلاً عظمياً محفوظاً لامرأة تبلغ من العمر 40 عاماً، ويرجح أن تكون قد عاشت في الفترة النبطية، وفي مملكة "دادان"، تم العثور على مجموعة متنوعة من التماثيل الكاملة والنصفية من الحجر الرملي، ويعود تاريخها إلى الفترة من القرن السابع وحتى القرن الأول قبل الميلاد.