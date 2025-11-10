خادم الحرمين الشريفين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء الخميس المقبل في جميع مناطق المملكة

وينبغي على كل قادر أن يحرص على أداء الصلاة، عملًا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإظهارًا للافتقار إلى الله جل وعلا، مع الإلحاح في الدعاء، فإن الله يحب من عباده الإكثار من الدعاء والإلحاح فيه.