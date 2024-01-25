خبير: ساعات العمل الطويلة تسبب التعاسة وخفضها أهم من تعديل يومي الإجازة الأسبوعية

وبين أن بعض الدول قامت بخفض ساعات العمل لمعالجة بعض مشكلاتها الاقتصادية في عام 2000 قررت فرنسا مكافحة البطالة المتفشية عن طريق خفض ساعات العمل في القطاعين العام والخاص من 39 إلى 35 ساعة أسبوعياً، وكان من نتائج هذا القانون توافر 350 ألف وظيفة جديدة علاوة على ذلك لم تنخفض الإنتاجية، أما في عام 2015، قامت الصين بخفض أيام العمل في مدينة تشونجتشينج Chongqing الواقعة جنوب غرب البلاد إلى 4.5 أيام في الأسبوع لزيادة الاستهلاك المحلي وضخ مزيد من الأموال في الاقتصاد لأن إعطاء العاملين إجازات أسبوعية أطول تزيد من الإنفاق الاستهلاكي والترفيهي.