لماذا اختيرت السعودية للانضمام إلى "بريكس"؟.. وزير خارجية روسيا يوضح السبب

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في ختام قمة "بريكس" التي عقدت في جنوب إفريقيا، أن: "المعايير والإجراءات بالنسبة للمنضمين الجدد لـ(بريكس) أخذت في الاعتبار، لكن الاعتبارات الأهم لقبول عضوية دولة من الدول المرشحة كانت هيبتها ووزنها السياسي، وبطبيعة الحال موقفها على الساحة الدولية، لأن الجميع متفقون على أن نوسع صفوفنا من خلال ضم ذوي أفكار مشتركة".