أمين تبوك: الحافلات الكهربائية مزودة بشاشات إلكترونية ومجهزة لذوي الإعاقة

ويعد مشروع النقل العام بالحافلات بمدينة تبوك، الذي دشنه الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك اليوم، بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، أول مشروع نقل عام بالمملكة متضمناً 25% حافلات كهربائية صديقة للبيئة، وأول مسار للحافلات بالطاقة النظيفة، ويضم أربعة مسارات بطول إجمالي بلغ 128.1كم وأكثر من 105 محطات تربط معالم المدينة بعضها ببعض.