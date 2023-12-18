أمين تبوك: الحافلات الكهربائية مزودة بشاشات إلكترونية ومجهزة لذوي الإعاقة

قال أمين أمانة تبوك حسام اليوسف، " لــ سبق"، إن عدد حافلات النقل العام الكهربائية المستهدف عملها خلال الستة أشهر المقبلة هي 7 حافلات من إجمالي 30 حافلة لتكون بمثابة مرحلة أولى.
وحول مميزات الحافلات الكهربائية، أشار "اليوسف" إلى أن الحافلات تتوفر بها شاشات إلكترونية داخلية، كما أنها تخدم ذوي الإعاقة.
وأكد أن الأمانة تستهدف الوصول إلى نسبة 100% من الحافلات الكهربائية على مراحل بالتنسيق مع هيئة النقل العام.
وعن مسارات السير، أوضح أنها تتمثل في 4 مسارات: من جامعة تبوك إلى السجن العام، ومن المدينة العسكرية إلى المنطقة الصناعية، ومن حي البوادي إلى إمارة منطقة تبوك، ومن جامعة تبوك (البوابة الشرقية) إلى منتزه حي المروج.
ويعد مشروع النقل العام بالحافلات بمدينة تبوك، الذي دشنه الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك اليوم، بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، أول مشروع نقل عام بالمملكة متضمناً 25% حافلات كهربائية صديقة للبيئة، وأول مسار للحافلات بالطاقة النظيفة، ويضم أربعة مسارات بطول إجمالي بلغ 128.1كم وأكثر من 105 محطات تربط معالم المدينة بعضها ببعض.