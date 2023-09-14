"الثقافة" على أعتاب تدشين مشروع تحويل مستشفى عرقة إلى "مختبر للفنون الإبداعية" بالرياض

وسيضم المختبر على مساحة تُقَدر بـ100.000 متر مربع، مرافق عدة منها مساحة خارجية للمهرجانات الثقافية، ومساحات للمعارض، وحديقة خارجية، إضافة إلى منطقة "عرقة الصغيرة" بمساحة ألف متر مربع مخصصة للأطفال، إلى جانب استوديوهات للإنتاج الفني، ومسرح للفنون الأدائية، ومكتبة فنية متخصصة، ومعهد لتعليم المهن المتحفية (حفظ القطع الأثرية، وتنظيم المعارض، وتصميم سينوغرافيا المعارض)؛ وذلك بهدف بناء القدرات المحلية، وتعزيز قطاع المتاحف في المملكة.