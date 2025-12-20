مطار الملك خالد الدولي يؤكد إعادة جدولة نحو 200 رحلة ويعتذر للمسافرين عن الإرباك

أعرب مطار الملك خالد الدولي بالرياض عن أسفه وتقديره لحجم الانزعاج والإرباك الذي طال المسافرين الكرام، مؤكدًا التزامه بلائحة حماية حقوق المسافرين الصادرة من الهيئة العامة للطيران المدني.
وأوضح بيان صادر عن المطار أنه إلحاقًا للبيان السابق، يؤكد مطار الملك خالد الدولي أن العمليات التشغيلية عادت للعمل بشكل كامل، حيث جرى التنسيق والمتابعة مع الناقلات الجوية والجهات المعنية حيال إجراءات الرحلات الملغاة والرحلات التي أُعيدت جدولتها، والتي بلغت نحو (200) رحلة يوم أمس.
وبيّن المطار أنه يعمل مع جميع شركات الطيران لتزويدها بكافة التحديثات اللازمة، بما في ذلك الآلية الخاصة باستلام الحقائب للرحلات الملغاة، مؤكدًا حرصه على إجراء جميع المعالجات التصحيحية وتطبيق أعلى معايير السلامة، بما يضمن سلامة المسافرين وجودة الخدمات المقدمة لهم.
وللاستفسارات، دعا المطار المسافرين الكرام إلى التواصل عبر الرقم المجاني لخدمة العملاء: 8001248100.