"البيئة" تكمل استعداداتها لإطلاق "مهرجان فلفل شقراء 2"



ويقتصر المهرجان الذي تنظّمه الوزارة وتشرف عليه، على بيع الفلفل وتسويقه وبعض المنتجات الزراعية، إضافة إلى تقديم الإرشادات الزراعية للمهتمين والعاملين في المجال الزراعي.

