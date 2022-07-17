"البيئة" تكمل استعداداتها لإطلاق "مهرجان فلفل شقراء 2"

أكملت وزارة البيئة والمياه والزراعة استعداداتها لتنظيم مهرجان "فلفل شقراء 2" خلال الفترة من ٢٢/ ١٢ إلى ٢٥/ ١٢/ ١٤٤٣هـ.
يأتي ذلك ضمن ١١ مهرجانًا تنظّمها الوزارة في منطقة الرياض كل عام؛ لتشجيع المزارعين والمهتمين بالمجال الزراعي ودعم المنتجات الزراعية المحلية.
وأكملت وزارة البيئة والمياه والزراعة الاستعدادات لانطلاق المهرجان؛ إذ ستقوم إحدى الشركات المتخصصة في تنظيم المعارض والمؤتمرات، بتنظيم كامل وشامل للمهرجان بإشراف الوزارة.
ونفّذ "المتعهّد بتنظيم المهرجان" تركيب صيوان بطول ٥٠م في ٢٠م، يشتمل على أركان متعدّدة لعرض منتجات المزارعين، والمشاركين في المهرجان من الجهات الأخرى.
كما تم تجهيز منصة تسويق زراعية إلكترونية، إضافة إلى عمل فيلم "برومو" للمهرجان، وتركيب جناح رئيسي لمكتب الوزارة، وعمل بوابة أمن وسلامة وتعقيم.
وسيتخلّل المهرجان ندوات ومحاضرات إرشادية يقدّمها عدد من المتخصصين في المجال الزراعي، ويشرف عليها مكتب الوزارة في المحافظة.
ويقتصر المهرجان الذي تنظّمه الوزارة وتشرف عليه، على بيع الفلفل وتسويقه وبعض المنتجات الزراعية، إضافة إلى تقديم الإرشادات الزراعية للمهتمين والعاملين في المجال الزراعي.
ويهدف المهرجان للتعريف بفلفل شقراء، وتمكين المزارعين من تسويق منتجهم والتعاقد مع مؤسسات ومحلات تسويق خارج المحافظة، ووجود تبادل الخبرات بين المزارعين المشاركين والمزارعين الزائرين للمهرجان.
كما يهدف المهرجان إلى توعية المزارعين وإرشادهم حول الممارسات الصحيحة لإنتاج محصول ذي جودة عالية، وتوفير شحن نوعي فلفل شقراء المحمي والشمسي للمستهلكين في جميع أنحاء المملكة، وإيجاد فرص وظيفية موسمية للشباب والباحثين عن عمل.
إضافة إلى دخول العديد من الأسر المنتجة في مجال تصنيع منتجات ذات قيمة مضافة من الفلفل، وإيجاد حراك سياحي في محافظة شقراء والمراكز التابعة لها.
من جهة أخرى تنفذ المحافظة بالتعاون مع البلدية، فعاليات متنوعة في قاعة المؤتمرات، وستكون مصاحبة للمهرجان، وتستمرّ لمدة عشرة أيام متواصلة لدعم الحراك الاقتصادي والسياحي في المحافظة.