"هيئة الطرق" تنفّذ أكثرَ من 150 عملية مراجعة واعتماد وجولة تفتيشية

وقامت الهيئة العامّة للطرق بأكثر من 150 عملية مراجعة واعتماد وجولة تفتيشية؛ لضمان جودة المشاريع والأعمال، كما قامت بـ48 جولة على مصانع إنشاء الطرق، و53 جولة على مشاريع الطرق، واعتماد 40 خطة تصميمية لمشاريع الطرق، و19 مادة لإنشاء الطرق.