جمعية الذكاء الاصطناعي تدعو المهتمين إلى التسجيل للتعاون في نشر المعرفة

وتعمل الجمعية ضمن أهدافها في أكثر من تخصص ومجال بحكم تنوع التقنيات المستخدمة في الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذكية وتطبيقاتها في جميع المجالات، وعلى تشجيع إجراء البحوث والاستشارات العلمية في مجال الذكاء الاصطناعي، بما سيسهم في تنمية وتطوير القدرات المحلية من خلال بناء بيئة محفزة للإبداع، بالإضافة إلى تيسير تبادل الإنتاج العلمي والأفكار العلمية المتعلقة في مجال الذكاء الاصطناعي وما يرتبط به من علوم مختلفة بين الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة.

ويُعدّ الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذكية من أهم مخرجات الثورة الصناعية الرابعة؛ لتعدد استخداماتها في المجالات المختلفة، كما يُتوقّع أن تؤدي إلى المزيد من الثورات الصناعية التي ستؤثر جذريًّا في حياتنا اليومية، ولديها إمكانيات هائلة من أجل تحقيق المنفعة الاجتماعية، ووجود مثل هذه الجمعية سيسهم في الارتقاء بهذا التخصص عبر تكوين مظلّة تجمع المختصين والمهتمين في هذا المجال.