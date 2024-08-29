"إغاثي الملك سلمان" يضخ 5 ملايين لتر من المياه بالحديدة.. وينفذ حملة لتحصين الأطفال ضد الحصبة باليمن

وجرى خلال شهر يوليو 2024م، ضخ 2.790.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام المنزلي، وضخ 2.854.000 لتر من المياه الصالحة للخزانات، وتنفيذ 111 نقلة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وإجراء 85 عملية تجفيف لمياه الصرف الصحي، إضافة إلى صيانة 16 حماماً متنقلاً، وتنفيذ حملة واحدة للنظافة المجتمعية، وإجراء عملية واحدة لفحص جودة المياه، حيث استفاد من تلك الخدمات 51.000 فرد.