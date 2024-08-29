"إغاثي الملك سلمان" يضخ 5 ملايين لتر من المياه بالحديدة.. وينفذ حملة لتحصين الأطفال ضد الحصبة باليمن

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.
وجرى خلال شهر يوليو 2024م، ضخ 2.790.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام المنزلي، وضخ 2.854.000 لتر من المياه الصالحة للخزانات، وتنفيذ 111 نقلة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وإجراء 85 عملية تجفيف لمياه الصرف الصحي، إضافة إلى صيانة 16 حماماً متنقلاً، وتنفيذ حملة واحدة للنظافة المجتمعية، وإجراء عملية واحدة لفحص جودة المياه، حيث استفاد من تلك الخدمات 51.000 فرد.
ووزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 3.000 كرتون تمر في مديرية الضالع بمحافظة الضالع، استفاد منها 18.000 فرد من الفئات المحتاجة وبخاصة المتضررون من السيول والأمطار وذلك ضمن مشروع توزيع التمور في اليمن للعام 2024م.
ويأتي ذلك في إطار جهود المملكة ممثلة بالمركز لتلبية الاحتياجات الأساسية من الغذاء للنازحين والأسر الأشد ضعفاً في اليمن.
وفي إطار جهوده المستمرة لتحسين الوضع الصحي في عموم اليمن قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الفترة من 29 أبريل وحتى 30 مايو 2024م بتنفيذ حملة لتحصين الأطفال ضد مرض الحصبة في مديريات ميدي وحيران وأجزاء من مديريتي حرض وعبس في محافظة حجة و شمال غرب مديرية رازح بمحافظة صعدة.
وجرى خلال الحملة تطعيم 15.415 طفلاً على يد 17 عاملاً صحياً في المديريات الأربع بمحافظة حجة وشمال مديرية رازح بمحافظة صعدة، بهدف تعزيز القدرة على مكافحة الحصبة وعلاجها من خلال توفير اللقاحات والإمدادات اللازمة.
وتم توعية السكان بخطورة مرض الحصبة وبيان دور التطعيم في الوقاية من الأمراض، من خلال توزيع 2.000 مطوية وملصق توعوي حول مرض الحصبة وخطورته على صحة الأطفال، بالإضافة إلى أهمية التطعيم ضد مرض الحصبة لحماية الأطفال من المرض ومضاعفاته الخطيرة.
وخلال المشروع أيضاً رصد 1.134 امرأة حاملاً ومرضعاً و 1.030 طفلاً من حديثي الولادة في المناطق المستهدفة، بهدف تسهيل التخطيط للخدمات الصحية المقدمة للسكان سواء من النازحين أو المجتمع المضيف.
ويأتي ذلك في إطار المساعي الحميدة للمملكة العربية السعودية ممثلة بذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لمكافحة الأمراض والأوبئة والحد من انتشارها في جميع محافظات ومناطق اليمن، وتعزيز خدمات الرعاية الصحية، وتوفير متطلبات العيش الكريم للشعب اليمني الشقيق.
من جهة أخرى، اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول البرنامج التطوعي الثامن والعشرين في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن، والذي أقيم خلال الفترة من 17 وحتى 24 أغسطس 2024م، بمشاركة 20 متطوعاً من مختلف التخصصات الطبية.
وجرى خلال الحملة تقديم الخدمات الصحية للمستفيدين في عيادات البصريات، والجلدية، والعلاج الطبيعي، والدعم النفسي، والنساء والولادة، والأطفال، والأسنان، إلى جانب تقديم برامج تعليمية للأطفال والبالغين، وتنمية مهارات الأطفال تحت شعار "أنا أستطيع"، استفاد منها 1.336 فرداً.
ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة اللاجئين السوريين وتطوير مهاراتهم وتعزيز ثقافة العمل التطوعي.
فيما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أول من أمس 920 سلة غذائية في محلية أبو حمد بولاية نهر النيل في جمهورية السودان، استفاد منها 5.290 فرداً من الأسر الأكثر احتياجاً والنازحين والمتضررين من السيول والأمطار، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في جمهورية السودان للعام 2024م.
ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للعديد من الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة.
كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 600 سلة غذائية في قرية شركاية بإقليم حجر لميس في جمهورية تشاد، استفاد منها 3،600 فرد من الفئات الأكثر احتياجاً، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في جمهورية تشاد للعام 2024م.
ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للعديد من الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة حول العالم.