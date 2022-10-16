بحضور الرئيس الباكستاني.. إسلام آباد تطلق مؤتمرها للسيرة النبوية وتختار د.العيسى الضيف الرئيس

وتناول معاليه بعضاً من جهود رابطة العالم الإسلامي في التعريف بسيرته صلى الله عليه وسلم، مؤكِّداً أن الرابطة تشرَّفت بإطلاق متاحف السيرة النبوية حول العالم، انطلاقاً من متحفها الرئيس بالمدينة المنورة، واشتملت هذه المتاحف على إبراز سيرة نبيِّنا وسيِّدنا صلى الله عليه وسلم موثَّقةً توثيقاً دقيقاً، من خلال عرضٍ اعتمد أفضل الوسائل التقنية المعاصرة، تحت شعار "السيرة النبوية كأنك تعيشها"، مضيفاً: "نعم قدَّمت هذه المتاحف وصفاً شاملاً للسيرة النبوية بأساليب حديثة، تنقلك وجدانياً إلى تلك الرحاب المباركة، متجاوزاً العرض المعتاد (من خلال الكتب والمحاضرات ونحوها)، إلى العرض بالتقنية الحديثة، كأنك تعيش تلك الأجواء العطرة، من خلال أحدث تقنيات العرض المتقدم".