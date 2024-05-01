آخر 24 ساعة.. تعرف على كميات الأمطار المسجلة في 10 مناطق

كشف المركز الوطني للأرصاد عن كميات الأمطار المسجلة على المملكة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في كل من مكة المكرمة والشرقية والرياض وتبوك والمدينة المنورة والقصيم والجوف وعسير وحائل والحدود الشمالية.
وحسب التقارير الواردة من المحطات التابعة للمركز، سجلت 18 محطة بالرياض كميات أمطار تراوحت بين 0.2 مم و16.4مم؛ في حين سجلت محطة مطار الأحساء أعلى كمية هطولات بالشرقية ضمن 14 محطة وصلت إلى 24.4مم.
وفي منطقة تبوك سجلت محطة رصد رحيب 14.2 مم هطولات، وهي الأعلى بين 7 محطات بالمنطقة؛ فيما وصلت كمية الهطولات بمحطة محمية نفود العريق بالقصيم إلى 20.8مم.
وسجلت محطة سكاكا- خوعاء بالجوف أعلى كمية هطولات بين 7 محطات بالمنطقة وصلت إلى 12.2 مم؛ لترتفع في مطار رفحاء إلى 16.1 مم بالحدود الشمالية.