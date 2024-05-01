آخر 24 ساعة.. تعرف على كميات الأمطار المسجلة في 10 مناطق

وحسب التقارير الواردة من المحطات التابعة للمركز، سجلت 18 محطة بالرياض كميات أمطار تراوحت بين 0.2 مم و16.4مم؛ في حين سجلت محطة مطار الأحساء أعلى كمية هطولات بالشرقية ضمن 14 محطة وصلت إلى 24.4مم.