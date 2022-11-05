شاهد.. "كات ووك الرياض 2022" تطوف حي السفارات للمحافظة على القطط البرية السبعة

وتعد مؤسسة "كاتموسفير" التي أطلقتها سمو الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، عام 2021 هي منظمة غير ربحية هدفها الحفاظ على حياة القطط البرية ومن بينها النمر العربي، وحماية دورتها الحياتية الطبيعية، بالإضافة إلى تعزيز ودعم عمل منظمة "بانثيرا" التي تعد المنظمة الوحيدة المكرسة حصريًا للحفاظ على حياة 40 نوعًا من القطط البرية في العالم، وذلك من خلال إطلاق عددٍ من المبادرات الاستراتيجية والحملات التوعوية ودعم المبادرات الإقليمية والدولية في هذا الشأن.