"الأرصاد": توقُّع استمرار أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق عدة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي؛ تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع تكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة على الجزء الجنوبي.