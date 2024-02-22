"أمير تبوك": يومُ التأسيس مناسبةٌ نستلهم فيها بكلّ فخر واعتزاز عمقَنا التاريخي وجذورَنا الراسخة

نوّه الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك إلى ما تحمله ذكرى يوم التأسيس من شواهد على مسيرة وطن عظيم قام على أساس وعقيدة راسخة، جعلت من المملكة عنوانًا لأهم ملحمة توحيد ونماء وتكاتف قبل ثلاثة قرون، وصولًا إلى عهدنا الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسموّ ولي عهده الأمين، حفظهما الله.
وقال في تصريح بهذه المناسبة: نستلهم في هذا اليوم المجيد بكل فخر واعتزاز العمقَ التاريخي والجذورَ الراسخة لهذه الدولة منذ تأسيسها على يد الإمام محمد بن سعود، رحمه الله، مؤسس الدولة السعودية الأولى قبل ثلاثة قرون، وصولًا إلى قيام المملكة العربية السعودية على يد موحّدها الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن وأبنائه الملوك من بعده، رحمهم الله، حتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، الذي شهدت فيه المملكة تطورًا ومكانة دولية وقفزات تنموية في شتى المجالات وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، وكذلك الحرص على كل ما يهمّ الوطن والمواطن ويوفّر له سبل العيش الكريم.
وفي ختام تصريحه سأل المولى، سبحانه وتعالى، أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسموّ ولي عهده الأمين، وأن يعزّ هذا الوطن ويديم أمنه واستقراره وازدهاره.