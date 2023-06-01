مستشفى الملك فهد المركزي بجازان ينهي معاناة ثمانيني مع ورم كبير في الوجه

نجح فريق جراحة الرأس والرقبة بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان، في استئصال ورم كبير الحجم من وجه ثمانيني.
وأوضحت صحة جازان أن المريض حضر للمستشفى وهو يعاني من صعوبات في تناول الطعام والبلع والكلام والتنفس، وتدلٍّ كامل في الجهة اليسرى من الوجه، وتعذر القدرة على إقفال الفم.
وتم إجراء الفحوصات الإشعاعية اللازمة، وتبيّن وجود ورم ضخم في الجهة اليسرى من الوجه بحجم 12 × 10 سم.
وعلى الفور تقرّر إجراء عملية جراحية لاستئصال الورم بشكل كامل بعد فصله بشكل دقيق عن الأعضاء الحيوية المحيطة به، وإعادة ترميم الشفتين العليا والسفلى في الجهة اليسرى من الوجه.
وبيّنت صحة جازان أن المريض تمكّن بعد إجراء العملية من إقفال فمه، والقدرة على الكلام، وتناول الطعام والبلع والنفس، وغادر المستشفى بعد نجاح العملية وتماثله للشفاء.