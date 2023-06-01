مستشفى الملك فهد المركزي بجازان ينهي معاناة ثمانيني مع ورم كبير في الوجه

وأوضحت صحة جازان أن المريض حضر للمستشفى وهو يعاني من صعوبات في تناول الطعام والبلع والكلام والتنفس، وتدلٍّ كامل في الجهة اليسرى من الوجه، وتعذر القدرة على إقفال الفم.