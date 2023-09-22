ملك البحرين وولي عهده يهنئان قيادة المملكة بمناسبة اليوم الوطني الـ 93

وأكد في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين، عمق العلاقات الأخوية الوطيدة والتاريخية التي تربط بين المملكتين وشعبيهما الكريمين، كما أكد حرص مملكة البحرين الدائم على مواصلة تعزيز وتنمية مسارات التعاون المثمر والعمل المشترك الوطيد مع المملكة العربية السعودية في ظل الشراكة الاستراتيجية القوية التي تجمعهما، بما يحقق تطلعات ومصالح البلدين ويعود بالخير والنفع على شعبيهما.