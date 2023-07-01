اجتماع طارئ لـ"التعاون الإسلامي" لبحث حادثة حرق القرآن بالسويد غدًا

وكانت منظمة التعاون الإسلامي، قد أصدرت في 29 يونيو 2023، بيانًا أعربت فيه عن إدانتها الشديدة لقيام أحد المتطرفين بحرق نسخة من المصحف الشريف أمام المسجد المركزي بالعاصمة السويدية ستوكهولم، يوم الأربعاء 28 يونيو 2023، بعد صلاة عيد الأضحى المبارك.