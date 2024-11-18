"إيجار": تفعيل "التجديد التلقائي" في إيجار عند تسجيل العقد السكني أو التجاري

وأضافت المنصة ردًّا على تساؤل حول أحقية المؤجر في طلب إخلاء العقار، حال عدم تجديد عقد الإيجار دون مهلة؛ أنه في حال امتناع أحد الأطراف عن تجديد العقد؛ يتم إخلاء الوحدة وتسليمها بتاريخ نهاية سريان العقد.