"إيجار": تفعيل "التجديد التلقائي" في إيجار عند تسجيل العقد السكني أو التجاري

أوضحت منصة "إيجار" أنه يتم تفعيل خدمة التجديد التلقائي في "إيجار" عند تسجيل العقد السكني أو التجاري، وفق اتفاق الطرفين؛ ليتم تجديده قبل انتهاء مدة العقد.
وقالت "إيجار"، عبر الحساب الرسمي على منصة "إكس": تسهل خدمة التجديد التلقائي، تجديدَ العقد المنتهي أو الذي قارب على الانتهاء بين المؤجر والمستأجر بكل يسر وسهولة.
وكانت منصة "إيجار" قد أفادت -في وقت سابق- بأن تجديد العقد يتم بالاتفاق بين جميع الأطراف.
وأضافت المنصة ردًّا على تساؤل حول أحقية المؤجر في طلب إخلاء العقار، حال عدم تجديد عقد الإيجار دون مهلة؛ أنه في حال امتناع أحد الأطراف عن تجديد العقد؛ يتم إخلاء الوحدة وتسليمها بتاريخ نهاية سريان العقد.