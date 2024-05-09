بقرض الـ 25 مليون دولار.. الصندوق السعودي للتنمية يفتتح مستشفى السرطان بموريشيوس

ويهدف المستشفى الذي تبلغ سعته (220) سريرًا طبيًا، في مساحة إجمالية تقدّر بنحو (21) ألف متر مربع؛ إلى تعزيز كفاءة النظام الصحي في الجمهورية، وتقديم أعلى معايير الرعاية الصحية والوقاية من الأمراض المزمنة، فضلًا عن تأهيل الخدمات الصحية المقدمة وتطوير إمكانياتها، ورعاية مرضى السرطان، ليتخذ المستشفى النهج الثابت في تسهيل الوصول إلى العلاج وتحقيق الأثر الإيجابي للمستفيدين.