لتبادل الخبرات.. مديرو "التدريب التقني" بالمملكة يعقدون اجتماعهم الدوري الـ 20

افتتح نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لسياسات التدريب والجودة الدكتور عبدالله المرزوق اليوم، الاجتماع الدوري العشرين لمديري الإدارات العامة للتدريب التقني بمناطق المملكة والبرنامج المصاحب، الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، وذلك في مقر إدارة التدريب التقني بالمنطقة الشرقية.
ويهدف الاجتماع والبرنامج المصاحب إلى تبادل الخبرات وتضافر الجهود بين قيادات المناطق، وإقامة دورة الذكاء الاصطناعي "نظرة من الداخل" تتناول مفهوم الذكاء الاصطناعي وكيفية تعلم الآلة ومخاطر الذكاء الاصطناعي، إلى جانب ورش عمل عن الذكاء الاصطناعي، والخروج بعدد من التوصيات.
وأوضح مدير التدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية المهندس بدر العبدالواحد أن الاجتماع سيناقش عددًا من المحاور، منها مشاركة القطاع الخاص في تحليل مهارات مبادرة تقييم معدلات التوظيف، ومفهوم الرعاية وأهميته لإنجاح مشاريع التغيير، ومبادرات تنمية القدرات البشرية، وتحويل الإشراف على معاهد اللغات إلى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والتحول إلى نظام التدريب النصفي، والاستعدادات لاختبارات الفصل التدريبي الثاني، بالإضافة إلى الاستعدادات لأعمال القبول والتسجيل وتهيئة المنشآت لبدء الفصل التدريبي الثالث 1445هـ.