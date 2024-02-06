لتبادل الخبرات.. مديرو "التدريب التقني" بالمملكة يعقدون اجتماعهم الدوري الـ 20

وأوضح مدير التدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية المهندس بدر العبدالواحد أن الاجتماع سيناقش عددًا من المحاور، منها مشاركة القطاع الخاص في تحليل مهارات مبادرة تقييم معدلات التوظيف، ومفهوم الرعاية وأهميته لإنجاح مشاريع التغيير، ومبادرات تنمية القدرات البشرية، وتحويل الإشراف على معاهد اللغات إلى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والتحول إلى نظام التدريب النصفي، والاستعدادات لاختبارات الفصل التدريبي الثاني، بالإضافة إلى الاستعدادات لأعمال القبول والتسجيل وتهيئة المنشآت لبدء الفصل التدريبي الثالث 1445هـ.