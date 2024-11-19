طقس الثلاثاء.. "الأرصاد": أجواء غائمة وأمطار رعديّة مصحوبة برياح على جازان وعسير تمتد للباحة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر شمالية غربية الى جنوبية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية شرقية الى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل الى 55 كم/ساعة مع تكوُّن السحب الرعديّة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل الى أعلى من مترين مع تكوُّن السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل الى مائجٍ مع تكوُّن السحب الرعديّة على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.