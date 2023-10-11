وكالة الأنباء الفلبينية.. مقتل سعودي وإصابة زوجته في هجوم بواسطة دراجة نارية

قالت وكالة الأنباء الفلبينية "PNA" إن السلطات الأمنية في منطقة ماجوينداناو ديل سور تبحث عن رجليْن يركبان دراجة نارية قاما بمهاجمة وقتل رجل سعودي وجرح زوجته مساء الثلاثاء الماضي.
وفي بيان صادر صباح اليوم الأربعاء، أدان رئيس بلدية شريف أغواك، الهجوم، ووجّه الشرطة بتحديد هويتَي الجانيين واعتقالهما وتقديمهما للمحاكمة.
ونقلت الوكالة الفلبينية عن الرائد هارون ماكاباندينغ، رئيس شرطة المدينة التي شهدت الحادث، أن القتيل يبلغ من العمر 50 عامًا، وزوجته المصابة تبلغ 45 عامًا، وكلاهما مقيمان في داتو بيانغ، ماجوينداناو ديل سور.
وأفاد رئيس الشرطة أن القتيل كان يقود شاحنته في الساعة السادسة مساءً، وتعرّض لهجوم من قبل شخصيْن أطلقا النار عليه، حيث تُوفي على الفور نتيجة إطلاق النار، بينما أُصيبت زوجته بجروح وتمّ نقلها إلى المستشفى.