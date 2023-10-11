وكالة الأنباء الفلبينية.. مقتل سعودي وإصابة زوجته في هجوم بواسطة دراجة نارية

وأفاد رئيس الشرطة أن القتيل كان يقود شاحنته في الساعة السادسة مساءً، وتعرّض لهجوم من قبل شخصيْن أطلقا النار عليه، حيث تُوفي على الفور نتيجة إطلاق النار، بينما أُصيبت زوجته بجروح وتمّ نقلها إلى المستشفى.