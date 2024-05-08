"إتقان العقارية" تعلن عن إتمام صفقة أرض "جونة التخصصي" بمدينة الرياض بقيمة شاملة 197.781.736 ريالًا

تمت هذه الصفقة بالبيع المباشر كواحدة من العديد من الصفقات العقارية المهمة التي زخر بها تاريخ إتقان العقارية بإتمام الصفقات الكبرى في السوق العقاري السعودي بالبيع المباشر وعن طريق المزادات العلنية والمزادات الإلكترونية وغيرها، من خلال خلق بيئة جاذبة للمستثمرين والمطورين، وزيادة حجم المعروض للعقارات والفرص الاستثمارية الجديدة في مجال العقار والتنوع في الصفقات، وتقديم المنتج العقاري عالي الجودة للعميل، والتعامل معه بصدق وشفافية وكسب ثقة العميل، والاستفادة من الخبرة والمهارة لدى فريق من الخبراء المتخصصين في إتقان العقارية.