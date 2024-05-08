"إتقان العقارية" تعلن عن إتمام صفقة أرض "جونة التخصصي" بمدينة الرياض بقيمة شاملة 197.781.736 ريالًا

أعلنت شركة "إتقان العقارية"، عن بيع أرض (جونة التخصصي) الواقعة في العاصمة الرياض (بيعًا مباشرًا)؛ وذلك بقيمة إجمالية شاملة (197.781.736) ريالًا.
وأوضحت شركة إتقان العقارية، المسوق العقاري، أن العقار عبارة أرض تقع شرق العاصمة الرياض وفي أكثر المناطق جذبًا للحركة التجارية والاستثمار العقاري، وعلى ملتقى مجموعة طرق رئيسية بمساحة تتجاوز 30 ألف متر مربع، مقسمة إلى 18 قطعة ذات فرص استثنائية (سكني- تجاري) على طريق الثمامة بطول 300 متر وعمق 100 متر، كما تقع الأرض على مقربه من طريق الدائري الشرقي وطريق المطار وطريق الشيخ حسن بن حسين.
هذا إلى جانب الخدمات والمرافق العديدة القريبة من العقار مثل مشروع روشن الإسكاني، وواجهة الرياض، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، ومستشفى الملك عبدالله الجامعي، ومطار الملك خالد الدولي، ومحطة قطار سار، وغيرها، والتي تجعل منه واحدًا من المواقع المستقطبة للعديد من العملاء.
وقد علّق رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية الأستاذ عبدالعزيز بن فهد الرشيد، على أهمية مدينة الرياض اليوم، وأنها باتت من أهم المدن العالمية ذات الاقتصاد القوي؛ حيث تشهد نموًّا عمرانيًّا واقتصاديًّا كبيرًا؛ مما يجعلها من الوجهات الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، وأردف "الرشيد": تتمتع مدينة الرياض بنمو سكاني كبير واقتصاد قوي يساهم في خلق فرص استثمارية جديدة في قطاع العقارات؛ مما حدا بالكثير من رؤوس الأموال الاتجاه للسوق العقاري لمواكبة النمو المستمر.
تمت هذه الصفقة بالبيع المباشر كواحدة من العديد من الصفقات العقارية المهمة التي زخر بها تاريخ إتقان العقارية بإتمام الصفقات الكبرى في السوق العقاري السعودي بالبيع المباشر وعن طريق المزادات العلنية والمزادات الإلكترونية وغيرها، من خلال خلق بيئة جاذبة للمستثمرين والمطورين، وزيادة حجم المعروض للعقارات والفرص الاستثمارية الجديدة في مجال العقار والتنوع في الصفقات، وتقديم المنتج العقاري عالي الجودة للعميل، والتعامل معه بصدق وشفافية وكسب ثقة العميل، والاستفادة من الخبرة والمهارة لدى فريق من الخبراء المتخصصين في إتقان العقارية.