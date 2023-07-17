"شؤون الحرمين" تختتم أعمالها لموسم الحج بأكثر من نصف مليون زائر

وأفاد "الزهراني" بأن الأرقام الإضافية تعكس حجم الجهود المبذولة؛ حيث تم توزيع أكثر من 10 آلاف عبوة من ماء زمزم على الزوار، وعرض 80 قطعة من مقتنيات الحرمين الشريفين، كما شارك أكثر من 55 موظفًا في جهود تنظيم وتنفيذ المعارض على مدار 40 يومًا من العمل المتواصل، وتم توفير 4 أركان تفاعلية لتعزيز تجربة الزوار، وتحفيز التفاعل مع المحتوى المعروض، إضافة إلى تقديم أكثر من 25 ألف هدية مختلفة للزوار كجزء من تجربتهم.