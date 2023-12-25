"كفالة" يحصد جائزة "كوتلر" العالمية للتسويق لعام 2023

أقامت "كوتلر" حفلها في مدينة الرياض بتاريخ 20 ديسمبر لتقديم جوائز في مجال الإعلام والتسويق، ترتكز الجائزة على تقييم الظهور الإعلامي وقياس آثار نتائجه في السوق السعودي بناءً على مخرجات الحملات الإعلامية والتسويقية، حيث شاركت أكثر من 10 جهات للحصول على الجوائز بفئاتها المختلفة.
وحصد برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة" على جائزة كوتلر العالمية للتسويق لعام 2023 كأفضل حملة إعلامية وتواصل مرئي لفيديو الإعلان عن هويتها الجديدة وأثر الاندماج مع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة
وكان ذلك تحت شعار "مستمرين بالتمكين" لتحفيز الاقراض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي تم إطلاقها في شهر مارس 2023 لتوعية رواد ورائدات الأعمال بدور برنامج ضمان التمويل التنموي وإبراز جهوده لدعم مُلاك المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وتُمنح جوائز "كوتلر" خلال حفل تكريم يقام مرة كل عام بمشاركة من 50 دولة، وتستضيفه الرياض هذا العام للمتميزين من أفراد أو شركات في مجالات التسويق والإدارة، وأفضل الأعمال المنجزة في الحملات الإعلانية والتسويقية والعلاقات العامة والتسويق الرقمي وأبحاث السوق.
وتأتي الجائزة امتدادًا لجهود "كفالة" المستمرة التي تستهدف إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحصول على ضمان التمويل اللازم لتطوير أنشطتها، وتشجيع المؤسسات المالية وجهات الإقراض على التعامل مع قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب زيادة الفرص الوظيفية لتدريب وتوظيف المواطنين والمقيمين، والإسهام في الارتقاء بالقدرات التنافسية للمنشآت المحلية، الذي سينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني وفقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.