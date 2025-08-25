أكثر من 70 ألف مستفيد من خدمات مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف

سجّل مجمع الملك فيصل الطبي، عضو تجمع الطائف الصحي، أداءً لافتًا خلال النصف الأول من عام 2025، حيث تجاوز عدد المستفيدين من خدماته الصحية أكثر من 70 ألف مستفيد، في مؤشر يعكس حجم الثقة المجتمعية وجودة الرعاية المقدمة.
وكشفت الإحصاءات الصادرة عن إدارة المجمع للفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2025 أن العيادات الخارجية استقبلت 86,340 مراجعًا، فيما استقبل قسم الطوارئ 63,206 حالة، كما سُجل 1,675 متبرعًا بالدم. وبلغ عدد الفحوص المخبرية المنجزة 1,257,201 فحص، إضافة إلى 141,876 فحص أشعة تشخيصية، وتقديم 19,473 خدمة تأهيل طبي، وإجراء 667 جلسة غسيل كلوي، إلى جانب تنويم 6,788 حالة.
ويأتي هذا الأداء ضمن جهود تجمع الطائف الصحي لتطوير خدمات الرعاية الصحية وتحقيق التكامل بين مختلف التخصصات، بما يسهم في تحسين تجربة المريض وتقديم خدمات متقدمة وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.
وأكد التجمع أن هذه النتائج تعكس التوسع المستمر في نطاق الخدمات الطبية المقدمة في المجمع، من خلال دعم الكوادر المتخصصة وتوفير أحدث التقنيات، ضمن إطار إستراتيجي يواكب مستهدفات برنامج التحول الصحي ورؤية المملكة 2030.