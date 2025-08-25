أكثر من 70 ألف مستفيد من خدمات مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف

وكشفت الإحصاءات الصادرة عن إدارة المجمع للفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2025 أن العيادات الخارجية استقبلت 86,340 مراجعًا، فيما استقبل قسم الطوارئ 63,206 حالة، كما سُجل 1,675 متبرعًا بالدم. وبلغ عدد الفحوص المخبرية المنجزة 1,257,201 فحص، إضافة إلى 141,876 فحص أشعة تشخيصية، وتقديم 19,473 خدمة تأهيل طبي، وإجراء 667 جلسة غسيل كلوي، إلى جانب تنويم 6,788 حالة.