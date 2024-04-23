يشهد 24 ورشة عمل.. انطلاق أعمال "منتدى العمرة والزيارة" في المدينة المنوّرة

ويصاحب المنتدى فعاليات ومسابقات تنافسية، تشمل مسابقة الذكاء الاصطناعي في العمرة، وجائزة أتمتة وتطوير الحلول الرقمية، و"هاكاثون" المواقع التاريخية والإثرائية المرتبطة بالسيرة النبوية، إضافة إلى المعرض المصاحب للمنتدى الذي يشارك فيه أكثر من 100 جهة من مختلف القطاعات، التي تقدم خدمات مرتبطة بالحج والعمرة والزيارة من داخل المملكة وخارجها، تشمل قطاعات خدمات السكن والضيافة والنقل والسفر والسياحة، تعرض أحدث التجارب والخبرات والخدمات التقنية التي تسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للزائرين والمعتمرين، وإثراء تجربة زيارتهم للمملكة على مدار العام.