وزير الشؤون الإسلامية يشكر القيادة على استضافتها 3322 حاجًّا وحاجّةً من 88 دولة ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج

جاء ذلك في تصريح صحفي له بمناسبة نجاح أعمال برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، والذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، واكتمال مغادرة جميع الحجاج، حيث استضاف البرنامج في حج هذا العام 1445هـ (1300) حاجًا وحاجةً من 88 دولة، و1000 حاج وحاجة من ذوي الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين، و22 حاجًا وحاجة من ذوي التوائم السياميين الذين تم فصلهم في المملكة، و1000 حاج ضمن مبادرة استضافة حجاج ذوي الشهداء والمصابين من أهالي قطاع غزة لأداء مناسك الحج هذا العام بشكل استثنائي، ليصل إجمالي الضيوف إلى (3322) حاجًا وحاجة.