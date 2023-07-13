استديوهات "مرواس" تختم شهر يونيو بأكثر من 300 طلب تسجيل بالورش الموسيقية

كما شهدت إستديوهات "مرواس" تنظيم 8 ورش تدريبية، بحضور 8 مدربين محترفين من أكبر خبراء العزف والموسيقى في العالم العربي، منهم: الموسيقار ممدوح الجبالي، الحاصل على الدكتوراه في المجال الموسيقي، وإسلام القصبجي، الذي فاز بعدد من الجوائز وله مشاركات مميزة في الفن والموسيقى، وخالد محمد علي، صاحب الأسلوب المميز في عزف العود وأول من كتب مؤلفات للعود والرباعي الوتري، وحسن شرارة الحاصل على الدكتوراه والحائز على عدد من الجوائز في مجال الفن، ومحمود سرور الذي يعد من أوائل عازفي الكمان في العالم العربي وأشهرهم، إضافة إلى الموسيقار السعودي مدني عبادي، الذي يعد من أبرز عازفي آلة القانون.